Négy lakás, amely Otthon Starttal is megvásárolható – Nyíregyházától Budapestig

Téglaépítésű lakás Nyíregyházán, felújított panel Debrecenben, kedvező fenntartású otthon Makón vagy tágas lakás a budapesti Pók utcai lakótelepen – mind a négy ingatlan megvásárolható az Otthon Start programmal. A válogatásban eltérő méretű és elrendezésű lakások szerepelnek, így azok is találhatnak köztük érdekes lehetőséget, akik első otthonukat keresik, és azok is, akik hosszabb távra terveznek.

Erkélyes téglalakás Nyíregyházán, két külön nyíló szobával

Nyíregyházán, a Szántó Kovács János utcában, egy szigetelt társasház harmadik emeletén kínálnak eladásra egy tehermentes, jó állapotú téglalakást, amelyben…