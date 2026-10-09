Havi 140 ezer forint? Ennyibe kerül valójában egy használt autó fenntartása
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 461 autó jut minden 1000 lakosra, vagyis egy négyfős magyar családra átlagosan közel 2 autó esik. Kiszámoltuk, mennyibe kerül ma egy használt autó fenntartása, és hogyan oszlanak meg a költségek havi bontásban. Használt autónál sokan abból indulnak ki, hogy ha a vételár alacsony, akkor az autózás is olcsó, a havi […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.