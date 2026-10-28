Mekkora személyi kölcsönt bír el a pénztárcád? Ezt számold ki, mielőtt hitelt igényelsz
A személyi kölcsön gyors megoldást kínálhat, ha nagyobb kiadás előtt állsz, legyen szó autóvásárlásról, lakásfelújításról vagy egy váratlan pénzügyi helyzetről. Attól azonban, hogy egy bank hajlandó hitelt adni, még nem biztos, hogy a felvett összeg hosszú távon is kényelmesen törleszthető lesz. Éppen ezért érdemes még az igénylés előtt felmérni, mekkora havi kiadást tudsz biztonságosan vállalni.
Egy személyi kölcsön kalkulátor segíthet a lehetőségek áttekintésében: a számítások alapján könnyebben felmérheted, milyen törlesztőrészlettel és visszafizetendő összeggel érdemes kalkulálnod.
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