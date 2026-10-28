Megszólalt az ÉVOSZ elnöke az új felújítási programról: erre készülhetnek a tulajdonosok
Akár 15 millió forintos támogatás is segítheti a családi házak energetikai korszerűsítését, a társasházi lakások felújításához pedig 200 ezer forintos önerő is elegendő lehet a program feltételei szerint. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint az otthonfelújítási program nemcsak a lakóknak jelenthet komoly lehetőséget, hanem a nehézségekkel küzdő építőiparnak is lendületet adhat – derül ki a Portfolio cikkéből. Ugyanakkor van néhány fontos részlet, amire a felújítást tervezőknek érdemes előre felkészülniük.
A családi házak és társasházak energetikai korszerűsítését támogató…Tovább a teljes cikkre
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