Megszólalt az ÉVOSZ elnöke az új felújítási programról: erre készülhetnek a tulajdonosok

Akár 15 millió forintos támogatás is segítheti a családi házak energetikai korszerűsítését, a társasházi lakások felújításához pedig 200 ezer forintos önerő is elegendő lehet a program feltételei szerint. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint az otthonfelújítási program nemcsak a lakóknak jelenthet komoly lehetőséget, hanem a nehézségekkel küzdő építőiparnak is lendületet adhat – derül ki a Portfolio cikkéből. Ugyanakkor van néhány fontos részlet, amire a felújítást tervezőknek érdemes előre felkészülniük.

A családi házak és társasházak energetikai korszerűsítését támogató…