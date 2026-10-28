Gyerek előtt vagy után vegyetek lakást? Ennyivel változhat a hitelkeret CSED/GYED mellett

Ha lakásvásárlást és gyerekvállalást is terveztek, nem mindegy, mikor adjátok be a hitelkérelmet. Ugyanaz a család más hitelkerettel indulhat akkor, amikor még két munkabért kap, mint CSED vagy GYED alatt. Ráadásul 2026-ban van egy 800 ezer forintos jövedelmi határ, amely még nagyobb különbséget okozhat. Anna és Bence első gyermeküket várják, közben pedig megtalálták azt a […]