Megtorpant a lakáspiaci drágulás: a jegybank friss adatai megmutatták, hol fordultak meg az árak
Váratlan fordulatot jeleznek a magyar lakáspiacon a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb számai: miközben országos átlagban még mindig drágulnak az ingatlanok, a korábbi áremelkedési tempó látványosan visszaesett, több vidéki városban pedig már csökkentek is az árak. A fővárosban és a községekben ugyanakkor ismét emelkedést mértek. Az MNB a korábbi adatokat is felülvizsgálta, és a tavaly év végi drágulás mértékét is magasabbra tette. A friss lakásárindexnek ráadásul különös jelentősége lehet, hiszen ez a mutató a lakóingatlanok értékének megállapításában, így a vagyonadó számításában…Tovább a teljes cikkre
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