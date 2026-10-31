Megtorpant a lakáspiaci drágulás: a jegybank friss adatai megmutatták, hol fordultak meg az árak

Váratlan fordulatot jeleznek a magyar lakáspiacon a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb számai: miközben országos átlagban még mindig drágulnak az ingatlanok, a korábbi áremelkedési tempó látványosan visszaesett, több vidéki városban pedig már csökkentek is az árak. A fővárosban és a községekben ugyanakkor ismét emelkedést mértek. Az MNB a korábbi adatokat is felülvizsgálta, és a tavaly év végi drágulás mértékét is magasabbra tette. A friss lakásárindexnek ráadásul különös jelentősége lehet, hiszen ez a mutató a lakóingatlanok értékének megállapításában, így a vagyonadó számításában…