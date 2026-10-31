Új szabályok jönnek a társasházaknál: 15 napjuk lesz a közös képviselőknek, 2027-ben indulnak az ellenőrzések

Szigorúbb nyilvántartási kötelezettség és rendszeres hatósági ellenőrzés vár a társasházakra: a közös képviselőknek és az intézőbizottsági elnököknek rövid határidőn belül kell gondoskodniuk a bejegyzésükről, az éves beszámolók benyújtásáról pedig szintén új előírások rendelkeznek. Aki elmulasztja a kötelezettségeket, jegyzői eljárásra számíthat – tájékoztatott a Portfolio.

A csütörtökön kihirdetett kormányrendelet alapján az újonnan megválasztott közös képviselőt vagy intézőbizottsági elnököt 15 napon belül be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. A részletes szabályok a Magyar Közlönyben jelentek meg.

A határidő nemcsak a tisztségviselők nyilvántartásba vételére…