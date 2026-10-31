Ingatlant adnál el? Ezzel a néhány trükkel sokkal könnyebbé teheted az értékesítést!
Ingatlant eladni elsőre egyszerűnek tűnhet: meghirdeted, megvárod az érdeklődőket, majd kiválasztod a megfelelő vevőt. A valóságban azonban sok múlik azon, hogyan mutatod be az ingatlant, mennyire jól lövöd be az árát, és hány potenciális vásárlóhoz jut el a hirdetésed. A jó hír, hogy néhány tudatos döntéssel te is jelentősen javíthatsz az esélyeiden. Mutatjuk, mire érdemes figyelned!
Hirdess profiként, hogy felfigyeljenek az ingatlanodra!
Az eredményes értékesítés egyik alapja a jól összeállított hirdetés. A minőségi, világos és előnyös szögből készített fényképek már…Tovább a teljes cikkre
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