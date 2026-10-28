Egymillió embert fenyeget a lakhatási válság az EU-ban: rendkívüli intézkedéseket sürgetnek a hajléktalanság ellen
Több mint egymillió ember él hajléktalanságban az Európai Unióban, miközben a lakásárak elszabadulása tovább súlyosbítja a helyzetet. Az EU Tanácsa most átfogó intézkedéscsomagot fogadott el, amely a kilakoltatások megelőzésétől a megfizethető lakások számának növeléséig több területen is változást sürget – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Az Európai Unió Tanácsa új ajánlást fogadott el a lakhatási kirekesztés és a hajléktalanság megelőzéséről, illetve kezeléséről. A kezdeményezés egyszerre célozza a közvetlen krízishelyzetek enyhítését és a problémák hosszú távú megoldását.
Az ajánlás középpontjában az emberi…Tovább a teljes cikkre
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