Már nem viszik el bármi áron a lakásokat: a túlárazott ingatlanok hónapokig is a piacon ragadhatnak
Látványosan megváltozott a vevők viselkedése a budapesti lakáspiacon. Már nem kapkodnak minden meghirdetett ingatlanért, több ajánlatot hasonlítanak össze, keményebben alkudnak, és sokkal érzékenyebbek az árra. A jó állapotú, jól árazott lakások továbbra is gyorsan elkelhetnek, a túlárazott ingatlanok viszont egyre hosszabb ideig maradnak a piacon – derül ki a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi tapasztalataiból.
Az idei évben egyértelműen lassult a lakáspiac a tavalyi kiugró kereslethez képest, ez azonban nem klasszikus visszaesést jelent. Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V….Tovább a teljes cikkre
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