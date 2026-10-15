Fordult a lakáspiac: Budapesten már csökkennek az árak, nő az alku, és egyre inkább a vevők diktálnak

Megérkezett a fordulat a hazai lakáspiacra: Budapesten a harmadik negyedévben már nemcsak megállt a drágulás, hanem csökkenni kezdtek az árak is. A panel- és téglalakások árindexe egyaránt 2 százalékkal esett, a fővárosi téglalakások pedig már olcsóbbak, mint egy évvel korábban. Közben nőtt az alku, lassult az értékesítés, visszaesett a befektetői kereslet, és országosan is megtorpant az áremelkedés – derül ki a Duna House szeptemberi és harmadik negyedéves adataiból.

A harmadik negyedév egyértelműen új helyzetet hozott a lakáspiacon. Míg az év…