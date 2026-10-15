Budapest helyett, mégis a közelében: ezért lehet jó választás a váci Duna-part
A főváros környékén otthont keresők számára sokáig elsősorban az számított, mennyire egyszerű és gyors a bejutás Budapestre. Ma azonban egyre többeknek az is fontos szempont, milyen környezetben töltik a mindennapjaikat. A zöldfelületek, a vízpart közelsége és a nyugodtabb környezet sokak számára már nem csupán kellemes extra, hanem a lakóhelyválasztás része.
Vác erre jó példát kínál: a Dunakert Lakópark a Duna közelségét, a városi infrastruktúrát és az új építésű otthonok előnyeit kapcsolja össze.
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