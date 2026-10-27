Már költöznek az új lakók a XV. kerületben: elkészültek a Novus Liget első társasházai

Újabb fontos szakaszába lépett a XV. kerületi Novus Liget lakópark fejlesztése: az első társasházak elkészültek, a műszaki átadás lezárult, és az első tulajdonosok már birtokba is vették lakásukat. A beruházás így már nem csupán terveken és látványképeken létezik, miközben a következő ütem előkészítése is napirenden van.

Elkészültek az első lakások, megkezdődött a beköltözés

Egy új lakópark építésénél a leendő vásárlók számára az egyik legfontosabb mérföldkő, amikor a tervek helyét átveszik a kész otthonok. A Novus Ligetben ez a pillanat már…