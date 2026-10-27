Akár 17 ezer lakás is épülhet Budapesten? A kormány és a főváros most a kerületektől várja a nagy ötleteket
Új lakások, megfizethető bérlakások, kollégiumok és szolgálati otthonok épülhetnek a következő években, ha sikerül megfelelő területeket találni a fejlesztésekhez. A főváros és a kormány egyszerre kezdte felmérni a kerületek lehetőségeit, egy zuglói alpolgármester számításai szerint pedig az uniós források felhasználásával akár 17 500 lakásegyenérték is létrejöhetne. A megvalósításhoz azonban több komoly feltételnek is teljesülnie kell.
A HVG értesülései szerint a Fővárosi Önkormányzat és a kormány is arra kérte a budapesti kerületeket, hogy mérjék fel, milyen területeket lehetne lakhatási célra hasznosítani….Tovább a teljes cikkre
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