Akár 17 ezer lakás is épülhet Budapesten? A kormány és a főváros most a kerületektől várja a nagy ötleteket

Új lakások, megfizethető bérlakások, kollégiumok és szolgálati otthonok épülhetnek a következő években, ha sikerül megfelelő területeket találni a fejlesztésekhez. A főváros és a kormány egyszerre kezdte felmérni a kerületek lehetőségeit, egy zuglói alpolgármester számításai szerint pedig az uniós források felhasználásával akár 17 500 lakásegyenérték is létrejöhetne. A megvalósításhoz azonban több komoly feltételnek is teljesülnie kell.

A HVG értesülései szerint a Fővárosi Önkormányzat és a kormány is arra kérte a budapesti kerületeket, hogy mérjék fel, milyen területeket lehetne lakhatási célra hasznosítani….