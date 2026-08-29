Magyar bérlakásrendszer befektetők nélkül? Egy új állami megoldás hozhat fordulatot

Miközben Magyarországon egyre többen beszélnek a megfizethető bérlakások hiányáról, egy alapvető kérdés továbbra is megválaszolatlan: ki finanszírozza és működteti majd hosszú távon ezeket az otthonokat? A probléma nem pusztán az, hogy kevés a lakás, hanem az is, hogy hiányzik mögülük az a stabil intézményi tőke és professzionális üzemeltetési háttér, amely Nyugat-Európában már régóta a bérlakáspiac egyik alapja. Egy lehetséges válasz egy állami tőkével működő, de piaci szemléletű Lakhatási Társaság lehetne, amely nem helyettesítené a befektetőket, hanem éppen azt segítené elő,…