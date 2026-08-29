A bérlakás lehet a magyar lakáspiac nagy hiányzó darabja – de egy rossz program többet árthat, mint használ
Saját lakás vagy albérlet? A magyar lakáspolitikai vita sokáig mintha csak erről a két lehetőségről szólt volna. Csakhogy egyre többen vannak azok, akik túl sokat keresnek a szociális bérlakáshoz, viszont saját ingatlant már nem tudnak megfizetni – a piaci albérlet pedig egyre nagyobb terhet jelent számukra. A most bejelentett Wekerle Sándor Lakásépítési Program ezért akár komoly fordulatot is hozhat. A nagy kérdés azonban nem az, hány lakást ígérnek, hanem az, hogy sikerül-e végre olyan bérlakásrendszert kialakítani Magyarországon, amely tíz-húsz év…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.