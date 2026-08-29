Hónapok óta hirdeted a lakásod, mégsem akad vevő? Lehet, hogy nem az ingatlan, hanem a hirdetés a hibás

Sok tulajdonos úgy gondolja, hogy az ingatlan értékesítéséhez elegendő néhány fotót készíteni, megadni a legfontosabb adatokat, majd feltölteni a hirdetést egy ingatlanportálra. A mai, erős kínálattal működő piacon azonban ez már korántsem garantálja a sikert. A vevők rengeteg ajánlatból válogathatnak, néhány kattintással összehasonlíthatják az árakat és az ingatlanok paramétereit, ezért könnyen lehet, hogy egy rosszul pozicionált hirdetésre rá sem kattintanak.

Ma már az ingatlaneladás is egyfajta marketingfeladat. Nem elég, hogy maga a lakás jó adottságokkal rendelkezik: azt is meg kell…