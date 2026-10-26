Lakást keresel? Ezzel a trükkel hamarabb kiszúrhatod a legjobb ajánlatokat
Az ingatlanpiacon nemcsak az számít, milyen lakást keresel, hanem az is, hogy mikor találsz rá a megfelelő ajánlatra. Egy kedvező árú ingatlanra gyorsan lecsaphatnak az érdeklődők, egy későbbi árcsökkentés pedig olyan lehetőséget is megnyithat, amely korábban kívül esett a költségkereteden. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás Árfigyelő funkciója automatikus értesítésekkel segít követni az új hirdetéseket és az árváltozásokat, így nem kell egész nap az ingatlanportálokat böngészned.
A vonzó árú ingatlanokra gyorsan lecsaphatnak
Ha jó adottságú, megfelelő árú lakást szeretnél vásárolni, érdemes résen lenned….
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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