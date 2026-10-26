Budaörstől Fótig érhetne a metró: 2035-re teljesen átrajzolnák Budapest közlekedését
Egészen a budaörsi és a fóti Auchanig hosszabbítanák meg az M4-es metrót, amely keleti irányban Zuglót és Újpalotát is érintené. A XV. kerületi képviselő-testület által támogatott elképzelés szerint a teljes vonal 2035 végére készülhetne el. A két végállomásnál P+R és B+R parkolók épülnének, hogy az agglomerációból érkezők már a főváros határánál átszállhassanak. Egyelőre azonban csak kezdeményezésről van szó: a nyomvonalról, a finanszírozásról és a megvalósításról még számos kérdést tisztázni kell – tájékoztatott a Portfolio.
A XV. kerületi képviselő-testület által jóváhagyott…Tovább a teljes cikkre
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