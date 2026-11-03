Félmilliárdos számlát kaphat Szombathely az azbeszt miatt – olyan feltételt szabtak, amit szinte lehetetlen teljesíteni
Miközben az önkormányzat már megkezdte az azbeszttartalmú burkolatok felszámolását, a kormányzati támogatás elnyeréséhez olyan vizsgálatokat követelnek, amelyek több mint 500 millió forintba kerülnének a városnak. Nemény András polgármester szerint a pályázati feltételek szakmailag hibásak, a rövid határidő pedig gyakorlatilag lehetetlenné teszi a sikeres részvételt – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Jelenlegi formájában Szombathely és a többi érintett település számára is komoly akadályt jelent a kormány 3 milliárd forintos azbesztmentesítési pályázata. A problémára Facebook-videójában hívta fel a figyelmet Nemény András, a város…Tovább a teljes cikkre
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