Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet

A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét félnek meg kell felelnie a személyi feltételeknek, és a korábbi lakástulajdonukat is vizsgálni kell. Ráadásul itt nem elég csak azt megnézni, kinek mekkora tulajdoni hányada volt: egy legfeljebb 30 […]