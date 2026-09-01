Indul a panelházak nagy átalakítása? Már több kerületben mérik, mennyit lehet spórolni a rezsin
Valódi fordulópont jöhet a budapesti panelházak számára: több kerületben már megkezdődött azoknak a társasházaknak az energetikai felmérése, amelyek részt vesznek a fővárosi mintaprogramban. A cél nem kevesebb, mint megtalálni, hogyan lehet a panellakások energiafogyasztását és ezzel együtt a rezsiköltségeket jelentősen csökkenteni – írja a Portfolio.
A program több budapesti kerületben már a gyakorlati szakaszba lépett, máshol pedig még mindig lehet jelentkezni. A most megszerzett tapasztalatok később akár egy jóval nagyobb léptékű panel- és társasház-felújítási program alapját is jelenthetik.
Már a…Tovább a teljes cikkre
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