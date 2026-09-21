Új energiastratégia készül: egy eddig háttérbe szorult energiaforrásra építene a kormány
Fordulat jöhet a magyar energiapolitikában: a készülő új energiastratégia egyik fontos pillére lehet a geotermikus energia, amelyben az ország jelentős, eddig nem teljesen kihasznált lehetőségeket rejt. A kormány a földhő hasznosításának bővítését tervezi, és a hőtermelés mellett a geotermikus áramtermelés iránt is kiemelten érdeklődik. A Budapest Geothermal Energy Summiton elhangzottak alapján a cél az energiaellátás biztonságának erősítése és a fosszilis energiahordozóktól való függés mérséklése – de a beruházások felpörgetéséhez kiszámítható szabályozásra is szükség lesz – derül ki a Portfolio cikkéből….Tovább a teljes cikkre
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