Dolgoznak, mégsem tudnak elköltözni: ennyire messze került a saját lakás a magyar fiataloktól

Hiába dolgozik a magyar fiatalok többsége, az önálló életkezdés egyre későbbre tolódik. A 20–29 évesek foglalkoztatottsága már közelíti az uniós átlagot, mégis tovább maradnak a szülői házban, mint az EU-ban élő kortársaik. A háttérben nem feltétlenül a kényelmes „mamahotel” áll: a Portfolio számításai szerint Budapesten egy 75 négyzetméteres használt lakás ára már 13,5 évnyi nettó átlagkeresetnek felel meg – és ebben még egyetlen forint megélhetési költség sincs benne.

Egyre később hagyják el a szülői házat a magyar fiatalok

A 2025-ös…