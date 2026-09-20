Zöldebb környezet, modern otthonok, különleges lokációk – lakóparkok, ahol új szintre léphet a mindennapi élet

Aki új építésű otthont keres, ma már nemcsak a lakás méretét és elrendezését mérlegeli: a környezet, a fenntarthatóság és a mindennapi kényelem is egyre fontosabb szempont. A most bemutatott lakóparkok eltérő életstílusokhoz kínálnak lehetőséget: a családias, zöld környezettől a Duna-parti prémium életérzésen át a korszerű, energiahatékony városi otthonokig.

Novus Liget – Családias otthonok zöld környezetben

A XV. kerület nyugodtabb részén épülő Novus Liget azoknak szólhat, akik a zöldebb, csendesebb mindennapokat keresik, de Budapest nyújtotta lehetőségekről sem szeretnének lemondani. A parkosított…