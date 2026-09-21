Több millió forinttal olcsóbban? Most nagy lendületet kaphat az új lakás vásárlása
Az új építésű lakások mellett eddig is számos érv szólt, a jelenlegi piaci környezetben azonban a vételár és a finanszírozás kérdése még fontosabbá vált. Ha ehhez korszerű műszaki tartalom, energiahatékonyság, prémium közösségi szolgáltatások és jó lokáció is társul, egy új otthon ma különösen vonzó alternatívát jelenthet.
A XIII. kerületben, a Marina sétánynál épülő Metrodom Beat éppen ezt a szemléletet képviseli. A 425 lakásos lakópark első ütemében olyan otthonok épülnek, amelyeknél a modern városi életforma és a komfortos, prémium környezet egyszerre…Tovább a teljes cikkre
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