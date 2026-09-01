Otthon Start: 12 százalékkal kilőttek a lakásárak, aztán váratlanul lefékezett a piac
Az Otthon Start bejelentése után egy év alatt országosan 12, Budapesten 8 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Ez elsőre komoly drágulásnak tűnik, ám az elmúlt évtized nagy lakástámogatási programjaihoz képest meglepően visszafogott árhatásról van szó. A magyarázat azonban nem az, hogy kevesebb pénz érkezett a piacra: mire a 3 százalékos hitel megjelent, a lakások ára már eleve nagyon magasra emelkedett. Közben a lakáshitelpiac egymás után dönti a rekordokat – olvashatjuk a Bankmonitor elemzésében.
Egy év alatt 12 százalékos drágulás jött –…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.