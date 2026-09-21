Mindig más csap le a kiszemelt lakásra? Így értesülhetsz elsőként a legjobb ajánlatokról
Az ingatlanvadászatban nem feltétlenül az találja meg a legjobb lehetőségeket, aki órákon át böngészi a hirdetéseket. Sokszor az dönt, ki veszi észre előbb a megfelelő lakást. Egy jó helyen fekvő, reális áron meghirdetett ingatlanra ugyanis akár néhány órán belül is több vevő jelentkezhet.
Ha nem szeretnél folyton újra és újra rákeresni a kiszemelt lakásokra, érdemes olyan megoldást választanod, amely helyetted is figyeli a piacot. Egy friss hirdetés vagy egy váratlan árcsökkentés könnyen elkerülheti a figyelmedet a napi teendők között –…Tovább a teljes cikkre
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