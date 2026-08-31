Közel 1,1 millió tagja van az önkéntes nyugdíjpénztáraknak. De hogyan működik valójában az ÖNYP?

Egészen pontosan 1 088 783 tagja volt 2026. június végén az önkéntes nyugdíjpénztáraknak (ÖNYP), a pénztárakban kezelt vagyon pedig meghaladta a 2 600 milliárd forintot. Vagyis az egyik legelterjedtebb magyar nyugdíjmegtakarításról beszélünk. De mit kapsz valójában, ha belépsz egy önkéntes nyugdíjpénztárba? Az ÖNYP egyik fő előnye az egyszerűsége. Nem neked kell részvényeket és kötvényeket válogatnod, […]