Indul a fűtési szezon, de a tarvágások korának vége – Sorsdöntő változás jön a magyar erdőkben

Lejárt a védett és Natura 2000-es erdőkre vonatkozó fakitermelési moratórium, de a korábbi gyakorlat már nem folytatódhat változatlanul. Októbertől csak szigorú, egyedi felülvizsgálat után indulhatnak el a tarvágások és az erdőfelújítással járó munkák. Közben közeleg a fűtési szezon, így az államnak egyszerre kell megóvnia a természeti értékeket és gondoskodnia a lakosság tűzifaellátásáról – tájékoztatott a Portfolio.

Szeptember 30-án véget ért a védett és Natura 2000-es erdőkre elrendelt fakitermelési moratórium, ám ez nem jelenti azt, hogy minden visszatér a korábbi kerékvágásba….