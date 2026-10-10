Indul a fűtési szezon, de a tarvágások korának vége – Sorsdöntő változás jön a magyar erdőkben
Lejárt a védett és Natura 2000-es erdőkre vonatkozó fakitermelési moratórium, de a korábbi gyakorlat már nem folytatódhat változatlanul. Októbertől csak szigorú, egyedi felülvizsgálat után indulhatnak el a tarvágások és az erdőfelújítással járó munkák. Közben közeleg a fűtési szezon, így az államnak egyszerre kell megóvnia a természeti értékeket és gondoskodnia a lakosság tűzifaellátásáról – tájékoztatott a Portfolio.
Szeptember 30-án véget ért a védett és Natura 2000-es erdőkre elrendelt fakitermelési moratórium, ám ez nem jelenti azt, hogy minden visszatér a korábbi kerékvágásba….Tovább a teljes cikkre
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