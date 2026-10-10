Akár 90 millió forint vagyonadó egyetlen ingatlan után? Egy vitatott szabály miatt aggódhatnak a külföldi befektetők

Egy 10 milliárd forintos magyarországi ingatlan után akár 90 millió forintos vagyonadó is felmerülhet egy konkrét példában – de csak akkor, ha a jogszabálytervezetet egy bizonyos módon értelmezik. Az október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat egyik részletszabálya ugyanis kérdéseket vet fel a külföldi holdingokon keresztül megvalósuló ingatlanbefektetéseknél. A különbség jelentős lehet: ugyanannak az ingatlannak a tulajdonosi struktúrától függően egészen eltérő adókövetkezményei adódhatnak – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A Tisza-kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vagyonadó tervezetét. A javaslat az egymilliárd forint…