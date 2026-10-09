A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a – a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése 77%-át kapja. A gond az, ami utána jön. A nyugdíjadat ugyanis a mai szabályok szerint csak az infláció mértékével emelik, a bérek viszont hosszú távon […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.