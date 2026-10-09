A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a – a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik

A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése 77%-át kapja. A gond az, ami utána jön. A nyugdíjadat ugyanis a mai szabályok szerint csak az infláció mértékével emelik, a bérek viszont hosszú távon […]