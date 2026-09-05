Így adhatod el gyorsabban a lakásodat: 7 egyszerű trükk, amivel kitűnhetsz a mezőnyből

Egy lakás meghirdetése ma már néhány kattintással megoldható, az eladás azonban ennél jóval több tudatosságot igényel. Hiába kerül fel egy ingatlan egy népszerű portálra, ha közben alig kap megtekintést, a hirdetés elveszik a hasonló ajánlatok között, vagy az érdeklődők már az első pillanatban továbblépnek.

Az online ingatlanpiacon ugyanis hatalmas a verseny: nap mint nap több ezer lakás és ház keresi új tulajdonosát. Ahhoz pedig, hogy egy adott ingatlanra valóban felfigyeljenek, nem elég egyszerűen jelen lenni a kínálatban. A megfelelő ár,…