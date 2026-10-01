Vége lehet az EKR körüli visszaéléseknek? Gyökeresen átalakul az energiahatékonysági program
Jelentősen átalakulhat 2027-től az egyik legfontosabb hazai energiahatékonysági program: a lakossági beruházások helyett egyre inkább az ipari fejlesztések kerülhetnek előtérbe, miközben a kormány a rendszerben korábban megjelent visszaéléseket is felszámolná. Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) azonban nem szűnik meg, és a lakosság számára is megmaradnak a támogatási lehetőségek – írja a Telex.
Az EKR keretében az energiakereskedőknek kötelező energia-megtakarítási programokat finanszírozniuk. A 2026 és 2030 közötti időszakban a gáz- és áramkereskedők forgalmuk 1,4 százalékát kötelesek erre fordítani. A rendszerben az…Tovább a teljes cikkre
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