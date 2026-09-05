Elkészült a törvényjavaslat: visszakerülhet Budapesthez több ikonikus közterület

Nagyot fordulhat Budapest ingatlan- és városfejlesztési térképe: a parlament előtt lévő törvényjavaslat szerint több kiemelt belvárosi közterület 99 évre visszakerülhet a főváros vagyonkezelésébe, új gazdát kaphat a Planetárium, átalakulhat a Városliget fejlesztésének rendszere, és törvénybe foglalhatják a kormány és Budapest közötti egyeztető fórum működését is. A változások több ikonikus budapesti helyszín jövőjét is érinthetik – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A kormány benyújtotta az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint a közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatot. A csomag…