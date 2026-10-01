Megdöbbentő számok az EU-ból: minden negyedik fiatal túlzsúfolt lakásban él

Egyre több fiatal számára jelenthet komoly problémát a megfelelő lakhatás Európában. Az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben az Európai Unióban élő 15–29 évesek több mint negyede lakott túlzsúfolt háztartásban. Az arány ráadásul jóval magasabb volt, mint a teljes népesség körében mért érték: a fiatalok lakhatási körülményei így különösen aggasztó képet mutatnak – írja a Portfolio.

Az uniós fiatalok 26,9 százaléka élt olyan otthonban, ahol a lakók számához képest nem állt rendelkezésre elegendő hely. A teljes népesség esetében ugyanez az arány…