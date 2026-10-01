Megdöbbentő számok az EU-ból: minden negyedik fiatal túlzsúfolt lakásban él
Egyre több fiatal számára jelenthet komoly problémát a megfelelő lakhatás Európában. Az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben az Európai Unióban élő 15–29 évesek több mint negyede lakott túlzsúfolt háztartásban. Az arány ráadásul jóval magasabb volt, mint a teljes népesség körében mért érték: a fiatalok lakhatási körülményei így különösen aggasztó képet mutatnak – írja a Portfolio.
Az uniós fiatalok 26,9 százaléka élt olyan otthonban, ahol a lakók számához képest nem állt rendelkezésre elegendő hely. A teljes népesség esetében ugyanez az arány…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.