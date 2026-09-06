Betiltották az Airbnb-t, mégsem tűntek el: milliárdos feketepiac alakult ki Budapesten
Több mint 5300 rövid távú szálláshely működhet szabálytalanul Budapesten, miközben a szigorítások a jogkövető szállásadókat hozhatják nehéz helyzetbe. A GuestGuru és a BPDB elemzése szerint a feketepiac évente mintegy 3,1 milliárd forintos adóbevételtől fosztja meg az államot és az önkormányzatokat. A terézvárosi teljes tiltás pedig egyelőre nem hozta meg a várt eredményt: a korábban kieső vendégek jelentős része nem a hotelekbe költözött át, hanem egyszerűen más úti célt választott – derül ki a Portfolio cikkéből.
Több ezer szálláshely működhet feketén…Tovább a teljes cikkre
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