Betiltották az Airbnb-t, mégsem tűntek el: milliárdos feketepiac alakult ki Budapesten

Több mint 5300 rövid távú szálláshely működhet szabálytalanul Budapesten, miközben a szigorítások a jogkövető szállásadókat hozhatják nehéz helyzetbe. A GuestGuru és a BPDB elemzése szerint a feketepiac évente mintegy 3,1 milliárd forintos adóbevételtől fosztja meg az államot és az önkormányzatokat. A terézvárosi teljes tiltás pedig egyelőre nem hozta meg a várt eredményt: a korábban kieső vendégek jelentős része nem a hotelekbe költözött át, hanem egyszerűen más úti célt választott – derül ki a Portfolio cikkéből.

Több ezer szálláshely működhet feketén…