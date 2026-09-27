Új városrészek és korszerű otthonok formálják az újlakáspiacot: ezekre a fejlesztésekre érdemes figyelni
A modern lakóparkok ma már jóval többet kínálnak négy falnál: a kényelmes otthonok mellett a zöld közösségi terek, az energiahatékony megoldások és a jól kiépített infrastruktúra is egyre fontosabb szerepet kapnak. Budapesten és Debrecenben több olyan fejlesztés is megvalósul, amelyek a korszerű városi élet különböző igényeire kínálnak válaszokat. Van, ahol egy teljesen új városrész születik, máshol a jó közlekedés, a természetközeli környezet vagy az alacsonyabb energiafelhasználás kerül előtérbe.
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