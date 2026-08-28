Kik járnak keresnek a legjobban, és hol tátonganak a legnagyobb bérszakadékok?

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2026. júniusi gyorstájékoztatója szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete elérte a 754 700 forintot, míg a nettó átlagkereset 529 700 forintot tett ki. Bár a számok 7,1 százalékos bruttó és 9,4 százalékos nettó bérnövekedést mutatnak az előző év azonos időszakához képest – a bruttó bérdinamika ezzel öt éve […]