Kik járnak keresnek a legjobban, és hol tátonganak a legnagyobb bérszakadékok?
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2026. júniusi gyorstájékoztatója szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete elérte a 754 700 forintot, míg a nettó átlagkereset 529 700 forintot tett ki. Bár a számok 7,1 százalékos bruttó és 9,4 százalékos nettó bérnövekedést mutatnak az előző év azonos időszakához képest – a bruttó bérdinamika ezzel öt éve […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.