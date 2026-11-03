Hirdess most és nyerj egy iPhone 17-et – mutatjuk, hogyan vehetsz részt a játékban!
Egy vadonatúj, 256 GB-os iPhone 17 lehet a tiéd, ha november végéig jelentkezel az Otthontérkép Csoport nyereményjátékára. A részvételhez nem kell mást tenned, mint rendelkezned egy aktív, kiemelt ingatlanhirdetéssel valamelyik portálon, kitölteni a jelentkezési űrlapot, majd megerősíteni az e-mail-címedet. A szerencsés nyertest 2027. január 15-én sorsolják ki.
Egy iPhone 17 lehet a jutalmad, ha kiemelteted az ingatlanhirdetésedet
Ha éppen eladó vagy kiadó ingatlanodat hirdeted, most egy különleges nyereményjátékban is részt vehetsz. Az Otthontérkép Csoport 2026. november 1. és 30. között…
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