Nem mindenkinek segít a Wekerle+ – most egy egészen más lakástámogatási modellt javasolnak
Az Otthon Start elsősorban a magasabb jövedelműeket segítette, miközben a lakásárak emelkedéséhez is hozzájárult. A helyébe lépő Wekerle+ hitel több szempontból szigorúbb, de továbbra sem a valóban rászorulókat célozza. Egy új javaslat, az Otthonrész program más megközelítést kínálna: a lakásvásárláshoz szükséges önerő és a piaci hitel közötti hiányt egy jövedelemhez igazított, visszafizetendő kölcsön fedezné – tette közzé a Portfolio Hegedűs József, a Metropolitan Research Institute (Városkutatás Kft.) ügyvezető igazgatójának vélemény cikkét.
A korábbi lakástámogatási rendszerek egyik legnagyobb problémája, hogy nem…Tovább a teljes cikkre
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