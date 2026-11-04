Nem mindenkinek segít a Wekerle+ – most egy egészen más lakástámogatási modellt javasolnak

Az Otthon Start elsősorban a magasabb jövedelműeket segítette, miközben a lakásárak emelkedéséhez is hozzájárult. A helyébe lépő Wekerle+ hitel több szempontból szigorúbb, de továbbra sem a valóban rászorulókat célozza. Egy új javaslat, az Otthonrész program más megközelítést kínálna: a lakásvásárláshoz szükséges önerő és a piaci hitel közötti hiányt egy jövedelemhez igazított, visszafizetendő kölcsön fedezné – tette közzé a Portfolio Hegedűs József, a Metropolitan Research Institute (Városkutatás Kft.) ügyvezető igazgatójának vélemény cikkét.

A korábbi lakástámogatási rendszerek egyik legnagyobb problémája, hogy nem…