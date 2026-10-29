Három nap maradt az Otthon Startra: roham indult a lakáspiacon
Felgyorsult a lakáspiac az Otthon Start utolsó napjaiban. A 3 százalékos hitelhez már csak az október 31-ig megkötött adásvételi szerződésekkel lehet csatlakozni, ezért sok vevő előrehozta a döntését. A Duna House szerint egyetlen hét alatt akár 1000–2000-rel több adásvétel is létrejöhet az országban.
A keddi bejelentés után azonnal megugrott az érdeklődés az ingatlanirodákban. Sokan eredetileg novemberre vagy decemberre tervezték a vásárlást, most viszont néhány nap alatt próbálják lezárni az ügyletet.
Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint ugyanakkor csak…Tovább a teljes cikkre
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