Felpörög a verseny az Otthon Start utolsó napjaiban, az MBH 2,5 százalékra csökkentette a kamatot

Az MBH Bank 2026. október 29-től 2,5 százalékra csökkeni az Otthon Start lakáshitel kamatát az új igénylésekre. Ezzel a bankok között elindult a verseny az ügyfelekért az államilag támogatott konstrukció utolsó napjainak rohamában. Megnéztük, mit jelent pontosan az akció a hitelfelvevőknek. A maximum 50 millió forintos 25 éves hitelnél a kamatcsökkenés havi mintegy 12 800 […]