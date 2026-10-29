Felpörög a verseny az Otthon Start utolsó napjaiban, az MBH 2,5 százalékra csökkentette a kamatot
Az MBH Bank 2026. október 29-től 2,5 százalékra csökkeni az Otthon Start lakáshitel kamatát az új igénylésekre. Ezzel a bankok között elindult a verseny az ügyfelekért az államilag támogatott konstrukció utolsó napjainak rohamában. Megnéztük, mit jelent pontosan az akció a hitelfelvevőknek. A maximum 50 millió forintos 25 éves hitelnél a kamatcsökkenés havi mintegy 12 800 […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.