Ezt a döntést sokan évekig bánják: mutatjuk a legjobb biztosításokat hiteled mellé
Ritkán gondolunk bele, mi lenne a törlesztővel, ha egyik napról a másikra kiesne egy fizetés a családi kasszából. A havi részlet ugyanis akkor is megérkezik. Sok család csak egy váratlan betegség vagy baleset után szembesül vele, hogy nincs megfelelő biztosítása, vagy van, de messze nem nyújt akkora védelmet, mint gondolta. Hitelfelvételkor szinte minden bank felajánlja […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.