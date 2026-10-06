Ezt a döntést sokan évekig bánják: mutatjuk a legjobb biztosításokat hiteled mellé

Ritkán gondolunk bele, mi lenne a törlesztővel, ha egyik napról a másikra kiesne egy fizetés a családi kasszából. A havi részlet ugyanis akkor is megérkezik. Sok család csak egy váratlan betegség vagy baleset után szembesül vele, hogy nincs megfelelő biztosítása, vagy van, de messze nem nyújt akkora védelmet, mint gondolta. Hitelfelvételkor szinte minden bank felajánlja […]