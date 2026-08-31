Felújítod a lakást, és közben nem kell teljes bérleti díjat fizetned: különleges pályázat indult Budapesten
Nem mindennapi lakhatási lehetőséget kínál egy budapesti kerület: öt üres, felújításra szoruló önkormányzati lakás bérleti jogára lehet pályázni úgy, hogy a nyertesek a korszerűsítés költségét később fokozatosan „lelakhatják” a bérleti díjból. A lakások 33–54 négyzetméteresek, a felújítás várható költsége pedig akár 4,4 millió forint is lehet – tájékoztatott a Portfolio. A jelentkezési határidő szeptember 2.
Elsőre szokatlannak tűnhet az önkormányzati lakáspályázat konstrukciója, pedig a zuglói program egyszerre kínálhat megoldást a felújításra váró üres ingatlanok hasznosítására és azoknak a helyi lakosoknak,…Tovább a teljes cikkre
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