Felújítod a lakást, és közben nem kell teljes bérleti díjat fizetned: különleges pályázat indult Budapesten

Nem mindennapi lakhatási lehetőséget kínál egy budapesti kerület: öt üres, felújításra szoruló önkormányzati lakás bérleti jogára lehet pályázni úgy, hogy a nyertesek a korszerűsítés költségét később fokozatosan „lelakhatják” a bérleti díjból. A lakások 33–54 négyzetméteresek, a felújítás várható költsége pedig akár 4,4 millió forint is lehet – tájékoztatott a Portfolio. A jelentkezési határidő szeptember 2.

Elsőre szokatlannak tűnhet az önkormányzati lakáspályázat konstrukciója, pedig a zuglói program egyszerre kínálhat megoldást a felújításra váró üres ingatlanok hasznosítására és azoknak a helyi lakosoknak,…