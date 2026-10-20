Drágább lesz a lakáshitel a használt lakásoknál: milliókkal nőhet a visszafizetés, az új lakások viszont nyerhetnek
Nagy változás jöhet a lakáspiacon az Otthon Start után. A tervek szerint a Wekerle Plusz az új lakások vásárlását és építését továbbra is 3 százalékos fix kamattal támogatná, a használt lakásoknál viszont 5 százalékra nőne a kamat. Ez egy 40 millió forintos, 25 éves hitelnél több mint 13 millió forinttal növelheti a teljes visszafizetést. A Duna House és a Credipass szerint rövid távon megugorhat az Otthon Start iránti kereslet, később viszont a használt lakások piacán érezhető lassulás jöhet.
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