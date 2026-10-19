9 millióval kevesebb hitel, 55 ezerrel drágább törlesztő – ezt jelenti a gyakorlatban a Wekerle+ hitel

Az Otthon Start helyett 2027-től jön a Wekerle+ hitel, amelyet már csak a 18 és 41 év közötti első lakásvásárlók és -építők vehetnek igénybe. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lakásra viszont fix 5 százalékos lesz a kamat. Kiszámoltuk, mit jelent ez a gyakorlatban, és megnéztük kik járhatnak rosszul az új változásokkal. Mi változik […]