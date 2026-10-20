A Duna House és a Credipass szerint rövid távon megugorhatnak az Otthon Start-igénylések, utána a használt lakások piacán mérséklődhet a kereslet.

Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz hitel az új lakások vásárlását és építését továbbra is 3 százalékos fix kamattal támogatja. A használt lakásoknál viszont 5 százalékra emelkedik a kamat, és a program csak a 18 és 41 év közötti igénylőknek lesz elérhető. A Duna House és a Credipass szakértői szerint a változás a használtlakás-piacon fékezheti a keresletet. Az új építésű lakások és a felújításra szoruló ingatlanok piaca viszont nyerhet vele.

„Az Otthon Start bő egy éve alatt a lakáshitelezés nagy része a támogatott hitelre épült, és a legtöbben használt lakást vettek vele. Náluk lesz a legnagyobb a változás. Egy 40 millió forintos, 25 éves hitelnél a két százalékpontos kamatkülönbség több mint 13 millió forinttal növeli a visszafizetendő összeget. Sok fiatal családnál ez döntheti el, hogy belevágnak-e a vásárlásba” – mondta Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi üzleti vezetője.

Mi változik?

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy az Otthon Start helyére a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel lép. Az új program a 18 és 41 év közötti fiatalokat célozza. Új lakás vásárlásához vagy építéséhez fix 3, használt ingatlanhoz fix 5 százalékos kamattal lehet majd hitelt felvenni. Az igénylőnek és házastársának sem lehet 50 százalékot elérő tulajdona másik ingatlanban, és a megvásárolt lakásban legalább öt évig lakniuk kell. A már megkötött Otthon Start-szerződések változatlan feltételekkel érvényben maradnak.

A bejelentés több fontos kérdést nyitva hagyott. Nem tudni még, mikor indul az új hitel, meddig lehet Otthon Startra szerződni, és hogy megmarad-e a lakások 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátja, valamint az 50 millió forintos hitelösszeg-plafon. A piaci hatás nagysága jórészt ezeken a részleteken múlik.

A használt lakások vevőinek drágább lesz a hitel

Az MNB Lakáspiaci jelentése szerint 2026 elején a lakáshitelek mintegy 80 százaléka kamattámogatott hitel volt, így a változás a hitelpiac döntő részét érinti. A legnagyobb terhet a használt lakást vásárlók viselik. Egy 40 millió forintos, 25 éves hitelnél 3 százalékos kamattal összesen körülbelül 57 millió forintot kell visszafizetni, 5 százalékkal viszont 70 millió forintot. A különbség több mint 13 millió forint. 50 millió forintos hitelnél a visszafizetendő összeg 71 millióról 88 millió forintra, vagyis több mint 16 millió forinttal nő. A havi törlesztő egy 40 millió forintos hitelnél 190 ezerről 234 ezer forintra emelkedik.

Az 5 százalékos kamat a piaci lakáshitelek kamatánál csak 1-2 százalékponttal alacsonyabb, így jóval kisebb ösztönzést ad, mint az Otthon Start. A korhatár is szűkíti a kört. Az Otthon Startot életkortól függetlenül igényelhette, akinek nem volt lakása. A 41 év feletti első lakásvásárlók így kiesnek a támogatottak közül. A Duna House adatai szerint 2026 első öt hónapjában a vevők csaknem fele volt 40 év alatti.

„Amíg nem derül ki, meddig lehet még Otthon Startra szerződni, arra számítunk, hogy sokan előrehozzák a döntésüket. Főleg azok, akik használt lakást néznek, vagy már elmúltak 41 évesek, hiszen nekik a Wekerle Plusz már nem kínál 3 százalékos hitelt. A kapkodás viszont nem jó tanácsadó. Aki most vásárolna, annak érdemes minél előbb egyeztetnie hitelszakértővel, mert a hitelbírálat és a szerződéskötés heteket is igénybe vehet” – mondta Fülöp Krisztián.

Az új lakásoknak kedvez az átalakítás

Az új építésű lakásoknál marad a 3 százalékos kamat, és a kormány jövőre is lehetővé teszi az 5 százalékos kedvezményes áfa alkalmazását az új lakások építésénél és vásárlásánál. Korábban úgy volt, hogy 2027-től ismét 27 százalékos áfa terheli az új lakásokat. A két döntés együtt az új lakások felé terelheti a támogatott hitellel vásárló fiatalokat, és a fejlesztőknek is kiszámíthatóbb helyzetet teremt.

A hatás rövid távon mégis korlátozott lehet. 2025-ben országosan csak 12 ezer új lakás épült, és a Duna House tapasztalata szerint a fiatalok többsége eddig is inkább azonnal beköltözhető használt lakást választott, mert az új építésű sokaknak drága. Ha a kereslet nagyobb része az új lakások felé fordul, a szűk kínálat miatt ezekben a projektekben inkább az árak tartása, mint a csökkenés várható.

Felértékelődhetnek a felújításra szoruló házak

Visszatér az energetikai felújítási program is. A 3 százalékos fix kamatú felújítási hitel felső határa 6 millióról 15 millió forintra nő, a vissza nem térítendő támogatás pedig a költségek 30-50 százaléka, legfeljebb 7,5 millió forint lehet. Feltétel, hogy a felújítás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást hozzon. Gyermekvállalási feltétel nincs, és a program minden településen elérhető lesz. A kormány évente mintegy 20 ezer ingatlan korszerűsítésével számol.

A Duna House szerint ez a rossz energetikai állapotú családi házak piacát mozdíthatja meg leginkább. Ezeket a házakat ma jelentős árengedménnyel lehet megvenni, mert a vevőknek a vételár mellett a felújítás költségével is számolniuk kell. Egy akár 7,5 millió forintos támogatás csökkentheti ezt a különbséget, és a vidéki, felújítandó házak iránti keresletet is erősítheti.

Visszatér a 2018-ban megszüntetett lakástakarék-támogatás is. Öt vagy tíz éves rendszeres megtakarítás esetén az állam az első öt évben a befizetések 10, a hatodik évtől 20 százalékát teszi hozzá. Ez a lakásvásárláshoz szükséges önerő gyűjtését segíti, a piacra viszont csak évek múlva lesz érezhető hatása. Hosszabb távon a 2027-ben induló bérlakás- és kollégiumépítési program is enyhítheti a fiatalok lakhatási gondjait. Ennek első évére 30 milliárd forint, a következő három évre további 550 millió euró uniós forrás jut.

Mire számíthatnak a vevők és az eladók?

A lakáspiac már a bejelentés előtt is lassult. A Duna House becslése szerint augusztusban 13 százalékkal kevesebb lakás cserélt gazdát, mint júliusban, több szegmensben nőtt az alku, és hosszabbodtak az értékesítési idők. A drágább hitel a használt lakásoknál ezt a folyamatot erősítheti, főleg azokban a szegmensekben, ahol eddig a legtöbben vásároltak Otthon Starttal. Ilyenek a pesti kerületek kisebb lakásai és a panellakások.

„Egyik napról a másikra nem esnek az árak. Ha az Otthon Startra még lehet szerződni egy ideig, az néhány hónapra akár élénkítheti is a piacot. Utána viszont a használt lakások eladóinak a mostaninál is reálisabb árakkal kell számolniuk, mert a támogatott hitellel vásárlók mozgástere szűkül. Hogy ez mekkora korrekciót jelent, azt az dönti el, milyen ár- és hitelösszeg-korlátokat kap a Wekerle Plusz, és mikor indul” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.