Jön a 120 ezres minimálnyugdíj – de te mennyi nyugdíjra számíthatsz valójában?

A kormány bejelentése szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos minimálnyugdíj. Ennek kapcsán jó lenne tudni, hogy mennyi nyugdíjra számíthatsz. Az igazság az, hogy az emelés szinte biztosan nem érint téged, mert aki egész életében minimálbéren dolgozott, még az is 120 ezer fölötti nyugdíjat kapna – ehhez […]