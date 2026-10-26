Vitézy Dávid fontos bejelentéseket tett: milliárdos vasúti beruházást állítanak le, a Diákváros és Rákosrendező viszont új esélyt kaphat
Több mint 300 milliárd forintnyi uniós támogatás úszott el a Déli körvasút projektjénél, ezért a kormány a szerződés felbontására készül, miközben más nagyberuházások is új megvilágításba kerülnek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Igazságügyi Palota felújításánál tartott sajtótájékoztatóján a minisztériumi ingatlanok felülvizsgálatáról, a Rákosrendezőn tervezett lakásépítésekről és a Diákváros újraindításáról is beszélt – írja cikkében a Portfolio. A következő időszakban az új magasépítési beruházások helyett elsősorban az uniós források megszerzéséhez szükséges fejlesztések előkészítése kerülhet előtérbe. Vitézy Dávid a Portfolio…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.